Incidente lungo l'asse attrezzato, schianto tra 2 auto: un ferito e traffico rallentato [FOTO]

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato oggi, mercoledì 7 ottobre, in direzione Pescara nella zona dell'aeroporto d'Abruzzo.

A scontrarsi, in modo molto violento sono state due automobili, e uno dei conducenti è rimasto ferito a causa del forte impatto.

Coinvolte nel sinistro una Hyundai Tucson e una Alfa Romeo Stelvio, con la prima che ha tamponato la seconda.

A causa dell'incidente il traffico è rallentato in direzione Pescara, all’altezza del chilometro 12,320 in località San Giovanni Teatino. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

