Incidente sull'asse attrezzato in serata, traffico in tilt

Un incidente sull'asse attrezzato, avvenuto in serata dopo le ore 20, ha letteralmente mandato in tilt il traffico in direzione Pescara, creando file chilometriche. Lo scontro, come conferma la polizia stradale, è avvenuto all'altezza della zona industriale, nel tratto che costeggia la pista dell'aeroporto d'Abruzzo.

In base alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento tra veicoli. Sul posto il 118 e gli agenti della polstrada. Da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.