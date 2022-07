Pauroso incidente lungo l'asse attrezzato, due persone estratte dalle lamiere [FOTO]

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato poco dopo la mezzanotte all'altezza del cementificio in direzione Chieti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le pattuglie dei carabinieri.

Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona e ha estratto due persone rimaste incastrate in una delle due auto, per poi affidarle alle cure del 118 intervenute con due ambulanze. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per eseguire i rilievi utili all'esatta riscostruzione del sinistro. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo e si sono formate lunghe code.