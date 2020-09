Incidente lungo l'asse attrezzato, auto si ribalta e prende fuoco: tamponamento tra altre 4, ferite 6 persone [FOTO]

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato all'altezza di Dragonara la notte scorsa in direzione Chieti.

A scontrarsi sono stati in totale 5 veicoli e 6 persone sono rimaste ferite, per fortuna tutte in maniera più o meno lieve.

Il tutto è stato provocato da una prima automobile, una Fiat 500 guidata da un uomo che si è ribaltata e poi incendiata intorno alle ore 2:30.

Il veicolo ribaltato lungo la carreggiata stradale ha provocato il coinvolgimento di altri 4 veicoli in un tamponamento tra le auto con qualcuna che poi è finita contro il guard-rail per evitare l'impatto. Sul posto è intervenuta la polizia stradala di Piano d'Orta per i rilievi, i soccorritori del 118 di Chieti per l'assistenza ai feriti, i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, il personale dell'Anas e le pattuglie della squadra volante della Questura di Chieti per la regolazione del traffico.

Infatti il tratto compreso tra le uscite di Dragonara e il casello dell'autostrada A14 è rimasto chiuso per circa 2 ore per il ripristino della carreggiata stradale.