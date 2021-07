Un lettore: "Troppi scontri in città tra auto e biciclette" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per proporre una sua riflessione, partendo dal fatto che oggi pomeriggio in centro una persona in bici è stata urtata da un'auto in prossimità delle strisce pedonali

Un nostro lettore ci ha scritto per proporre una sua riflessione, partendo dal fatto che oggi pomeriggio in centro una persona in bici è stata urtata da un'auto in prossimità delle strisce pedonali, con il mezzo a due ruote che è finito a terra. L'episodio si è verificato, intorno alle ore 17, lungo corso Vittorio Emanuele II. Fortunatamente il piccolo incidente non sembra aver avuto grosse conseguenze, dal momento che sul posto non sono intervenuti né i sanitari del 118 né gli agenti di polizia municipale.

Ma il problema resta: "In città, ogni giorno, sono troppi gli scontri tra auto e biciclette - afferma il cittadino - Senza voler colpevolizzare né gli uni né gli altri, non si può negare che chi va in strada è spesso indisciplinato, e ciò può portare a conseguenze più o meno spiacevoli. Sarebbe dunque meglio che tutti coloro che guidano un mezzo, indistintamente, prestassero maggiore attenzione quando percorrono le vie di Pescara. Questo discorso, dunque, vale sia per gli automobilisti sia per i ciclisti. E non dimenticherei, in tal senso, anche i monopattini elettrici. Ci vuole, in generale, più responsabilità".