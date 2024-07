Con lo scooter e si schianta contro palo della luce a Santa Teresa di Spoltore, 66enne in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Santa Teresa di Spoltore.

Il sinistro è avvenuto in via Maiella a Santa Teresa di Spoltore nei pressi di una rotatoria intorno all'una.

Coinvolto un solo mezzo, uno scooter Yamaha X-City 250 in sella al quale c'era un uomo di 66 anni che stava facendo ritorno verso casa dopo una cena con gli amici.

In base alla prima ricostruzione il 66enne avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Altri automobilisti di passaggio lungo la strada hanno visto l'uomo riverso a terra e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono così giunti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato d'urgenza in ospedale il ferito con un'autoambulanza. Il 66enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Ma la prognosi resta riservata.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono occupati i carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara. Mentre gli addetti della Sicurezza Ambiente hanno ripulito la carreggiata dai detriti e quelli dell’azienda che si occupa della pubblica illuminazione hanno messo in sicurezza il palo.