Violento schianto tra due auto sulla Sp 23, paura a Caprara [FOTO]

Violento schianto tra due auto sulla strada provinciale 23, a Caprara, oggi pomeriggio intorno alle ore 16,30. Spoltore Notizie riferisce che una Range Rover, che scendeva in direzione di Santa Teresa, e una Fiat Idea, che invece viaggiava in direzione opposta, si sono scontrate lateralmente, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Per fortuna le persone a bordo dei due veicoli sono rimaste illese. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia municipale di Spoltore, diretta da Panfilo D’Orazio, insieme a un mezzo della Sicurezza e Ambiente per ripulire il fondo stradale. L’impatto, come riporta Spoltore Notizie, è avvenuto nei pressi del punto in cui, a settembre 2019, ci fu un terribile incidente tra un autobus della Tua e una macchina.