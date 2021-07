Si schiantano contro un palo: due ragazzi ricoverati in ospedale, uno è grave

Due ragazzi, uno di Pescara e l'altro di Pianella, sono rimasti feriti questa notte in un incidente avvenuto a Spoltore sulla strada provinciale 12, nei pressi del bivio per Moscufo. Come riporta Spoltore Notizie, lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte. I due, entrambi diciottenni, erano a bordo di uno scooterone quando, per causa ancora in fase di accertamento, sarebbero finiti contro un palo della segnaletica stradale.

A chiamare i soccorsi è stato un automobilista che era di passaggio in quel momento. I due giovani sono stati trasportati dal 118 all'ospedale civile 'Spirito Santo'. Il pescarese è ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni, mentre l'altro è finito nel reparto di Chirurgia toracica con una prognosi di 60 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesilvano per effettuare i rilievi del caso.