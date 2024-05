Si schianta con la sua auto contro un albero e muore lungo la strada statale, nuovo incidente mortale in Abruzzo

L'Abruzzo piange una nuova vittima della strada.

Nel pomeriggio di sabato 4 maggio si è verificato un incidente lungo la strada statale 259 "Vibrata" a Corropoli, in provincia di Teramo.

La strada statale, come informa l'Anas, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 7,100 a causa di un incidente.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un veicolo e nell’impatto contro un albero, il conducente di 58 anni ha perso la vita. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Agli automobilisti sono garantiti percorsi alternativi con indicazioni sul posto. I soccorritori hanno provato a rianimare l'uomo che però, purtroppo, era morto sul colpo.

Notizia in aggiornamento