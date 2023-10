Ancora sangue sulle strade, schianto frontale in Abruzzo: un morto e due feriti gravi

Nuovo grave incidente stradale in Abruzzo con un bilancio di un morto e di due feriti gravi.

Come riporta l'agenzia LaPresse, a scontrarsi sono state due automobili lungo la strada panoramica di Avezzano in direzione Massa D'Albe.

Sul posto la polizia che si è occupata di eseguire i rilievi per individuare le cause del sinistro nel quale ha perso la vita un uomo. Tra i feriti una ragazza nata nel 1980, che versa in gravi condizioni e un'altra donna (del 1973) che si trovava nella stessa automobile della vittima. Anche le sue condizioni sono gravi.

Nel frontale è morto Antonello Ricci, originario di Avezzano 62enne alla guida di una Fiat Punto e sono rimaste ferite una donna che viaggiava con lui, 49 anni ricoverata all'ospedale San Nicola e Filippo e un'altra donna, 42enne, alla guida di una Smart che viaggiava in direzione opposta al veicolo guidato dal 62enne. La 42enne è stata estratta dai vigili del fuoco della Marsica e trasportata all'ospedale di Avezzano dov'è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravissime. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia e dai primi rilievi, sembra che una delle due auto coinvolte nel frontale viaggiasse a fari spenti e la provinciale 24 sarebbe priva di illuminazione su diversi tratti. La procura della Repubblica del tribunale di Avezzano ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Risale a una decina di anni fa l'ultimo incidente mortale sulla strada Panoramica.