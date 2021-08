Schianto sulla provinciale, ragazza di 16 anni in coma all'ospedale

Una giovane molisana di 16 anni è in coma all'ospedale civile 'Santo Spirito' dopo un incidente stradale. La minore, originaria di Termoli, era con altri due amici quando l'auto sulla quale viaggiavano, una Mini Country, è finita improvvisamente fuori strada. Il terribile schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla provinciale 51.

Il 19enne alla guida, che ha perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire, è finito al ‘San Timoteo’ di Termoli insieme a un 17enne che era sul lato passeggero, mentre per la ragazza (seduta invece sul sedile posteriore) è stato necessario il trasferimento a Pescara a causa delle sue gravi condizioni. In base a quanto si è appreso, infatti, la 16enne avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto il 118 Molise e la polizia stradale, che sta adesso indagando sull’episodio.