Schianto frontale sul lungomare, due feriti gravi [FOTO]

Un violento incidente si è verificato a Pescara nel tardo pomeriggio di sabato 6 gennaio, poco dopo le ore 19, coinvolgendo più macchine. Lo schianto è avvenuto lungo la riviera, all'altezza dell'incrocio con via Isonzo, ed è stato talmente forte che si è resa necessaria la chiusura del lungomare per poter effettuare tutti i rilievi del caso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per soccorrere i feriti, si è recata anche una pattuglia della polizia locale. Le vetture sono rimaste fortemente danneggiate a seguito di uno scontro frontale tra una Fiat 600 e un'Alfa Romeo Mito bianca che stava sopraggiungendo in quel momento.

Un'ipotesi attualmente al vaglio dei vigili urbani è che il conducente della 600 possa essersi lanciato volontariamente contro l'altra macchina. Pare infatti che l'uomo oggi avesse già provocato altri sinistri prima di questo, provenendo da Montesilvano. Dopo il frontale, la Fiat ha urtato sull'abbrivio altri veicoli, tra cui una Renault di colore blu. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pescara per estrarre i due automobilisti dai loro rispettivi abitacoli: essendo rimasti contusi in modo grave, entrambi sono stati trasportati in ospedale.