Schianto frontale tra due auto a Città Sant'Angelo, donna in gravi condizioni [FOTO]

Un incidente stradale è avvenuto a Città Sant'Angelo all'incrocio tra viale Petruzzi e via Moscarola nella mattinata di giovedì 4 luglio intorno alle ore 11.

Nel sinistro sono state coinvolte due automobili: una Fiat Panda che proveniva da viale Petruzzi in direzione mare e una Renault Scenic in transito in via Moscarola diretta a Città Sant'Angelo.

Al semaforo, lampeggiante per manutenzione ma con segnaletica di stop per i veicoli provenienti da via Moscarola, i due veicoli si sono urtati quasi frontalmente.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Ad avere la peggio a causa del violento impatto è stata la conducente della Panda, una donna di 69 anni, trasportata in codice rosso nell'ospedale di Pescara dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'autoambulanza della Misericordia per un politrauma. Illeso l'uomo che era alla guida della Renault.

Per i rilievi, il soccorso ai coinvolti e il ripristino della circolazione, le pattuglie della polizia locale intervenute hanno dovuto temporaneamente chiudere il tratto di strada interessato. Ora la circolazione è stata ripristinata. In fase di ricostruzione la dinamica esatta.