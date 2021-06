Tragico schianto sull'A14, tir prende fuoco: morti due camionisti, uno è di Cepagatti

Tragico schianto oggi, 28 giugno, sull'A14: morti due camionisti, uno dei quali era di Cepagatti. Un mezzo pesante è andato in fiamme nello scontro, che si è verificato lungo il tratto di autostrada tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, all'altezza del km 303 in coda a un cantiere segnalato. Un altro uomo, invece, è rimasto ferito. Chiuso temporaneamente il tratto autostradale in direzione Ancona (verso nord).

Sul posto, per le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco, nonché i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Si sono registrati fino a 6 km di coda e agli utenti rimasti bloccati è stata distribuita dell'acqua. Il tratto, poi, è stato riaperto al traffico, che al momento defluisce attraverso uno scambio di carreggiata. Incolonnamenti e file, come conseguenza, si sono formati anche sulla statale 16 Adriatica.