Incidente sull'A14, coinvolti 2 mezzi pesanti: un morto

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 15 marzo, lungo l'A14. Coinvolti 2 mezzi pesanti. Il fatto si è verificato tra i caselli di Pescara sud e Pescara Ovest, in direzione nord, all'altezza del km 387, e purtroppo nell'impatto è morto un uomo.

Al momento si registra una coda di 2 km verso Ancona, per la precisione tra Pescara Nord e Roseto: il traffico non è più bloccato, ma si transita su una sola corsia. In base alle prime informazioni, il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 8. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, con la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

