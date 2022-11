Pauroso schianto tra due auto in via Tavo, una si ribalta e finisce contro i veicoli in sosta: 2 feriti

Pauroso incidente stradale in via Tavo in prossimità dell'incrocio con via Osento a Pescara nella tarda serata di ieri, lunedì 7 novembre.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 23.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, due automobili, entrambe Lancia Y, si sono scontrate all'incrocio tra via Tavo e via Osento.

A causa del violento una delle due vetture si è ribaltata finendo sul marciapiede davanti a un tabacchino dopo aver colpito altri due veicoli che erano in sosta. Risultano due feriti, la conducente dell'autovettura che percorreva via Tavo e la passeggera della vettura che percorreva via Osento. Entrambe le donne sono state accompagnate in ospedale dai soccorritori del 118. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che si sono occupati di liberare le persone dagli abitacoli, la polizia che ha bloccato la circolazione stradale e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.