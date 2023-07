Si schianta con l'auto all'uscita di piazza Italia dell'asse attrezzato, rianimato dai poliziotti e da un addetto ai servizi di controllo

Incidente stradale all'uscita di piazza Italia a Pescara dell'asse attrezzato nella mattinata di sabato 8 luglio.

Un uomo alla guida di un'automobile si sarebbe schiantato da solo contro il guardrail.

Subito dopo il violento impatto l'uomo al volante era incosciente.

Come racconta uno degli uomini intervenuti a soccorrerlo, un addetto ai servizi di controllo della Citypol, l'automobilista era privo delle funzioni vitali. Per questa ragione, insieme a due poliziotti sopraggiunti sul posto, hanno praticato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. «Era incosciente», racconta il soccorritore,«e io insieme alla polizia siamo intervenuti e lo abbiamo rianimato più volte fino a salvargli la vita. Il massaggio cardiaco fatto da me è la respirazione bocca a bocca da un poliziotto. Io ero di ritorno dal turno di servizio nei locali di Pescara. Ovviamente noi addetti ai servizi di controllo viene adeguatamente addestrati per intervenire in situazioni di questo tipo».

Dopo le manovre di rianimazione praticate dai poliziotti e dall'addetto ai servizi di controllo che hanno dato esito positivo, sono arrivati anche i soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata per il trasporto d'urgenza in ospedale. La speranza è che l'uomo poi si sia ripreso in modo definitivo.