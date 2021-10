Schianto con l'auto nella notte, giovane morto all'ospedale di Pescara

Aveva 25 anni e viveva da qualche tempo a Canosa Sannita. Troppo gravi le lesioni riportate la sera prima in un incidente stradale avvenuto a Tollo, in contrada Santa Lucia

È morto ieri all'ospedale di Pescara un 25enne che era rimasto gravemente ferito dopo uno schianto avvenuto l'altra notte a Tollo, in contrada Santa Lucia. Come riporta Chieti Today, il giovane si chiamava Francesko Metushi ed era stato ricoverato in prognosi riservata subito dopo l’incidente stradale. La vittima si era trasferita dall’Albania con la famiglia e viveva da qualche tempo a Canosa Sannita, dove lavorava come bracciante agricolo.

Mercoledì sera era alla guida della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo all'ingresso di una curva, andando a sbattere con violenza prima contro una colonnina del gas e poi contro un albero. Nell'impatto Metushi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio. Troppo gravi le lesioni riportate.