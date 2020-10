Incidente in via Rio Sparto, schianto tra 2 auto (una finisce sul marciapiede) all'incrocio con via Neto [FOTO]

Incidente stradale in via Rio Sparto all'incrocio con via Neto nella zona di San Donato a Pescara nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre.

A scontrarsi due auto, una Renault Scenic che proveniva da via Neto e una Renault Twingo che percorreva via Rio Sparto in direzione mare.

I due veicoli si sono schiantati e a causa del violento impatto la Twingo ha finito la sua corsa finendo sul marciapiede. Per fortuna in quel momento, nei pressi dell'edicola non transitavano persone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno accompagnato in ospedale gli occupanti della vettura finita sul marciapiede, e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di eseguire i rilievi. Purtroppo, non di rado, si verificano incidenti in quell'incrocio.