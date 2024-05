Incidente in strada della Bonifica, auto (con neonato all'interno) si schianta contro 3 vetture parcheggiate

Un incidente stradale è avvenuto in strada della Bonifica a Pescara nella mattinata di martedì 21 maggio.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, un'automobile, una Fiat Idea, per cause in corso di accertamento, è finita contro tre vetture in sosta prima delle ore 9.

Da capire i motivi che hanno portato la conducente, una donna di 35 anni, a perdere il controllo. Nella vettura era presente anche un neonato.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera seria ed è stata sufficiente una medicazione sul posto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.