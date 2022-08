Incidente nella notte a Santa Teresa di Spoltore: ferita una guardia giurata

Una guardia giurata è rimasta ferita dopo un incidente stradale avvenuto nella notte a Santa Teresa di Spoltore. Come riporta Spoltore Notizie, l'uomo era in servizio di pattugliamento quando, per ragioni ancora da chiarire con esattezza, avrebbe perso il controllo dell’auto di servizio andando a impattare contro lo spartitraffico tra via Mare Adriatico e via Maiella. Il fatto si è verificato dopo le ore 4.

Fortunatamente l'addetto alla sicurezza non ha riportati gravi traumi: è stato trasportato dal 118 in ambulanza all’ospedale civile "Spirito Santo" di Pescara, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Per il veicolo è stato necessario l’intervento di rimozione con il carro attrezzi del soccorso stradale. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale di Spoltore.