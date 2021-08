Grosso ramo cade dall’albero su un furgone in transito: ferita una donna

Paura ieri mattina a Spoltore, lungo la strada che collega via Rastelli a via Torrette, nei pressi del cavalcavia dell’A14: come riporta Spoltore Notizie, un grosso ramo è caduto da un albero centrando un furgone che stava transitando in quel momento e a bordo del quale c'erano un uomo e una donna. Quest’ultima, nell’impatto, ha riportato la frattura del femore.

Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata nel vicino ospedale 'Spirito Santo' di Pescara, dove è stata ricoverata con una prognosi di 40 giorni. Sotto shock e con lievi contusioni, invece, l'altra persona, che era alla guida del veicolo. Sul posto anche la polizia locale di Spoltore per i rilievi del caso e una squadra dei vigili del fuoco, che si è occupata di mettere in sicurezza l’area.