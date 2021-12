Ragazzo sul motorino investito e ferito da un'auto che fugge a Montesilvano, la richiesta di aiuto della mamma

«Chiedo cortesemente se qualcuno ha visto qualcosa di farsi avanti, anche privatamente. L'unica cosa che sappiamo è che la macchina era grigia, guidata da un uomo e che molto probabilmente aveva una bambina a bordo. Percorreva via Chiarini e ha svoltato in via Garibaldi».

Questo l'appello che lancia, con un paio di post nel gruppo Facebook "Montesilvano" la mamma del ragazzo che lunedì pomeriggio, intorno alle ore 18:30, è stato coinvolto in un incidente stradale contro un'automobile mentre in sella al suo motorino.

Come racconta la donna «un "signore" ha tagliato la strada a mio figlio che procedeva con il motorino in direzione opposta alla sua. L'ha lasciato per terra e si è vigliaccamente dileguato. Mio figlio dolorante per terra ha visto solo che la macchina era grigia. Non sappiamo né il modello né tanto meno la targa. In zona non ci sono telecamere, Quelle del semaforo con via Aterno sono distanti».

Poi la madre aggiunge: «Se per caso qualcuno ha visto qualcosa può gentilmente farmi sapere anche privatamente. E a questo grandissimo "uomo" voglio dire che gli auguro di non dormire più la notte e che si deve solo vergognare per essere scappato davanti ad un ragazzo a terra ferito. Forse non lo sa ma quello che ha fatto si chiama omissione di soccorso ed è un reato penale».

La donna fornisce anche gli aggiornamenti relativi alle lesioni riportate dal giovane: «C'è una sospetta lesione sia del collaterale e sia del menisco. Ci sono micro fratture alla caviglia e la gamba dal ginocchio in giù è gonfia e dolorante. In più c'è del versamento quindi per ora deve rimanere immobile 10 giorni, il 13 dicembre farà una risonanza magnetica e l'ortopedico deciderà se intervenire chirurgicamente».

La mamma conferma che è stata sporta regolare denuncia.