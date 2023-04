Schianto tra auto e moto, muore ragazzo di 25 anni: nuova tragedia in Abruzzo

Un ragazzo di 25 anni è morto dopo che con la sua moto si è schiantato contro un'automobile, una Volkswagen Golf, a Raiano in provincia dell'Aquila.

Come riporta LaPresse, l'incidente è avvenuto dopo le 18, nei pressi del bivio tra Prezza e Pratola Peligna, nell'Aquilano.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri e i vigili del fuoco di Sulmona.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente sembrerebbe che un 82enne stesse svoltando con la vettura all'incrocio per Prezza, mentre il giovane viaggiava in direzione Pratola Peligna. Il conducente della Golf è stato trasportato in ospedale per accertamenti. È stato aperto un fascicolo, è probabile che dalla procura del tribunale di Sulmona dispongano l'esame autoptico sulla salma del giovane centauro.