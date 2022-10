Incidente stradale a Loreto Aprutino, auto finisce fuori strada e si ribalta: morto un ragazzo

Incidente stradale mortale la notte scorsa lungo le strade della provincia di Pescara.

Un'automobile, con a bordo due giovani, è infatti finita fuori strada ribaltandosi nella zona di contrada Remartello a Loreto Aprutino.

In base alla prima ricostruzione del sinistro, a bordo della vettura, una Fiat 500, c'era un ragazzo di 22 anni, un cuoco di Picciano e un altro giovane (di Collecorvino) che era al volante.

Il veicolo sarebbe però finito fuori strada e a causa del violento impatto il 22enne ha perso la vita. Ferito, ma non gravemente, l'altro giovane che guidava l'automobile. È stato accompagnato nel pronto soccorso. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Moscufo per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non ci sarebbe stato il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Penne che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo finito in un terreno adiacente alla strada.

Notizia in aggiornamento