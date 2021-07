Incidente mortale a Fossacesia, la vittima è un ragazzo di Pescara

Incidente mortale lungo la strada statale 16 Adriatica a Fossacesia nella mattinata odierna, domenica 4 luglio.

Il sinistro ha coinvolto un'automobile e una moto che si sono scontrate violentemente.

A causa dell'impatto, come riferisce ChietiToday, il mezzo a 2 ruote ha preso fuoco.

E il centauro in sella, un ragazzo di Pescara di 25 anni, è purtroppo deceduto. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Chieti. Nei pressi della Statale è atterrata anche l’eliambulanza.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e i carabinieri della compagnia di Ortona per i rilievi. La circolazione lungo la statale 16 è rimasta bloccata per diverso tempo dopo l'incidente.