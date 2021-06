Ha il motorino in panne e lo spinge ma viene investito da un'auto, morto un ragazzo di 16 anni abruzzese

Il tragico incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Corropoli, in provincia di Teramo

Un ragazzo di soli 16 anni è morto la notte scorsa a Corropoli, in provincia di Teramo.

Il giovane stava spingendo il motorino rimasto in panne quando è stato investito da un'automobile che sopraggiungeva alle sue spalle, come riferisce Ansa Abruzzo.

Il violento impatto purtroppo è stato fatale.

Il 16enne è stato sbalzato fuori dalla carreggiata stradale e i tentativi di salvarlo, da parte dei soccorritori del 118, non hanno raggiunto lo scopo purtroppo. Al volante del veicolo c'era un altro ragazzo, di 24 anni, risultato positivo all'alcool test, seppur nella fascia amministrativa. È stato denunciato per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente di guida. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della locale Stazione.