Incidente in corso Vittorio Emanuele II, ragazzo cade con il monopattino a causa di una buca e si ferisce

Ennesimo incidente con il monopattino elettrico, questa volta in pieno centro a Pescara.

Come scrive un residente su Facebook, la notte del primo dicembre un ragazzo che stava percorrendo corso Vittorio Emanuele II sarebbe caduto a causa di una delle buche presenti lungo l'asso viario che da tempo risulta deteriorato.

Il giovane, come scrive il cittadino, «ha preso il volo dopo essere incappato nella "buca" alla seconda fermata degli autobus, procedendo dalla stazione verso il ponte».

Il ragazzo che guidava il monopattino elettrico, a causa della caduta, avrebbe battuto con violenza la testa perdendo sangue poi rimasto sulla strada. «Ottomila multe ogni tre mesi non bastano per sanare le voragini di corso Vittorio Emanuele II e di altre strade cittadine?», si chiede il residente nel post condiviso su Facebook, «la voragine si è creata già da circa un anno, ma nessuno ci ha mai badato, neppure ieri, quando si è tinta di rosso, neanche un segnale. L'indifferenza totale che oramai detta legge su quasi tutte le questioni cittadine. Al proposito bisogna denunciare anche la presenza di uno sbarramento assai poco visibile, perché non segnalato da nessuna luce né striscia colorata, che sbarra la corsia nord dello stesso corso durante l'attivazione dell'isola pedonale causando incidenti quasi ogni domenica, che poi viene "glorificata" dalle bestemmie dell'incolpevole automobilista. Un'isola che non c'è perché chi proviene dalla corsia sud (direzione sud a partire dalla stazione vecchia), ha libero accesso e non trova nessun tipo di sbarramento. Eh già, perché li ci sono le telecamere e il Comune registra un fatturato notevolissimo».