16enne morta all'ospedale di Pescara dopo un incidente, disposta l'autopsia

La procura della Repubblica di Larino (Campobasso) ha disposto per la giornata odierna l'autopsia sul corpo della 16enne morta all'ospedale di Pescara dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente, avvenuto a Ferragosto sulla provinciale 51. La vittima, originaria di Termoli, non ce l'ha fatta ed è spirata due giorni dopo nel reparto di rianimazione del 'Santo Spirito', dove era arrivata in elicottero.

Nel violento impatto aveva riportato un trauma cranico che purtroppo le è stato letale. La ragazza, che si trovava sul sedile posteriore, era in auto insieme a due giovani, che hanno invece riportato lievi contusioni: si tratta di un 17enne e un 19enne. Quest'ultimo, alla guida del veicolo, rischia l’accusa di omicidio stradale. Sul fatto sta attualmente indagando la polizia di Termoli.