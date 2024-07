Ragazza investita da un suv in viale della Riviera finisce in codice rosso in ospedale, l'uomo alla guida si allontana

Una ragazza è finita in codice rosso in ospedale dopo essere stata investita da un suv in viale della Riviera a Pescara.

E l'uomo che era alla guida del suv si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro dopo la partenza dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato in ospedale la giovane ferita con un'autoambulanza della Life.

Il sinistro stradale è avvenuto venerdì 12 luglio tra le ore 17:30 e le 18 di fronte al lido del carabiniere.

Il padre della ragazza lancia un appello sia su Facebook che tramite il nostro giornale affinché si possano avere informazioni utili: «Cari concittadini, venerdì 12 luglio fra le 17.30 e le 18 mia figlia è stata investita da un pirata della strada che poi si è tranquillamente allontanato dal luogo del sinistro. In dettaglio: attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale della Riviera di fronte al lido del carabiniere portando a mano la sua bici, quando è stata investita da un suv verde (parrebbe una Jeep di colore verde) che l'ha colpita e sbalzata a terra. Ovviamente i primi soccorsi arrivati sul posto (ambulanza Life) si sono premurati delle sue condizioni e hanno chiamato il 112 per procedere ai rilievi del caso, per poi partire verso l'ospedale dove è stata ricoverata in codice rosso. Verso le 22 mentre attendavamo nella sala del pronto soccorso, mi sono reso conto che nessun agente era venuto a chiedere notizie sull'incidente e purtroppo il giorno dopo ho avuto conferma del fatto che non vi era stato nessun intervento di autorità e che l'investitore aveva lasciato il posto senza fornire ad alcuno le sue generalità, e tanto meno si è presentato in ospedale per sapere come stava mia figlia, rimanendo di fatto sconosciuto. Mia figlia è fuori pericolo e tanto ci basta, ma proprio lei ha chiesto di provare a rintracciare il pirata che l'ha investita per fermarlo e fare in modo che non possa più arrecare danni e lesioni ad altre persone. Dunque chiedo aiuto a voi tutti per rintracciare questo pirata, con qualsiasi informazione che possa essere ritenuta utile a identificarlo e segnalarlo alle autorità competenti, nella speranza che stavolta nessuno si giri dall'altra parte».

In situazioni di questo tipo si deve sempre restare sul luogo dell'incidente in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, non ci si può allontanare. E nel caso dopo una lunga attesa nessuno delle forze dell'ordine si sia presentato bisogna presentarsi spontaneamente per evitare di incorrere in reati.

A questo link il post del padre: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Sk5LHeErcV3hbFEDDHQTumxxN6PDkGWgJNqgvxbMCi7By6zrBkcJzYHat9mH6Tyrl&id=100055834473643