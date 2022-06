Auto esce di strada a Pianella e finisce in una scarpata: ferita una giovane coppia

Una giovane coppia è rimasta ferita nella mattinata di oggi venerdì 24 giugno a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora da chiarire, la vettura sulla quale viaggiavano i due giovani è finita fuori strada e poi in una scarpata in contrada Nardangelo. La vettura ha anche urtato alcuni alberi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Pianella che ha subito chiesto il supporto dell'elisoccorso arrivato da Pescara.

Per estrarre la coppia dalla vettura sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dalle lamiere usando attrezzature da taglio e divaricatori in quanto erano incastrati all'interno dell'abitacolo. Il ragazzo ha riportato un politrauma mentre la ragazza un trauma toracico chiuso. Non si conoscono le loro attuali condizioni anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi oltre alla polizia locale di Pianella.