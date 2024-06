Incidente fra Pescara Sud Francavilla e Ortona: chiuso un tratto della A14 e coda di 5 km

A causa di un incidente fra un furgone e un camion, è stato chiuso il tratto dell'autostrada A14 fra i caselli di Pescara sud Francavilla e Ortona in direzione Taranto. L'entrata consigliata verso Bari è al casello di Ortona. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 403 e 800. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra una coda di 5 km . Per chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria di Pescara sud dove si è formata una coda di 2 km, a partire da Pescara ovest, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la strada statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Ortona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.