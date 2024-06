Attraversano la strada passando dentro alla rotatoria in via Fonte Romana e vengono investiti da un'auto [FOTO]

Incidente stradale nella rotatoria di via Fonte Romana a Pescara proprio di fronte all'ingresso del pronto soccorso.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, un uomo di 84 anni e una donna di 52 anni (suocero e nuora), sono stati investiti da un'automobile in transito, una Nissan Juke guidata da una donna di 54 anni, mentre stavano attraversando la strada passando dentro alla rotatoria.

Sul posto, poco dopo le ore 11, sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa.

Il primo a intervenire e a chiamare il 112 è stato un soccorritore, Manuel Giusti. Entrambi i pedoni investiti sono rimasti feriti con l'uomo che avrebbe riportato la frattura di tibia e perone e la donna un trauma cranico di lieve entità. Dei rilievi e della gestione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia locale.