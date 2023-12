Perde il controllo dell'auto e ne travolge tre parcheggiate, due sfondano la recinzione di una villetta: è successo a Spoltore

Ha perso il controllo dell'auto, una Opel, in via Di Marzio a Spoltore travolgendo nella corsa tre auto in sosta con due di queste che avrebbero sfondato la recinzione di una villetta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte del 25 dicembre e cioè a Natale, ma a parte i danni ai mezzi e l'abitazione non ha fortunatamente vista coinvolta nessun altra persona a parte il conducente, un 33enne di origini tedesche ma residente in Italia, che è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118. Nessuna conseguenza per lui e dunque nessuna prognosi.

A intervenire sul posto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara che si sono occupati dei rilievi.

In ospedale è stato effettuato anche il prelievo di un campione di sangue per verificare se fosse o meno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Cosa questa che, nel caso di risultato positivo, darebbe una rilevanza penale a quanto avvenuto. Se così non fosse la vicenda avrebbe risvolti esclusivamente civilistici.