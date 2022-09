Perde il controllo dello scooter e si schianta, 25enne morto in via Stradonetto

Per ragioni ancora da chiarire ha improvvisamente perso il controllo del proprio scooter ed è andato a schiantarsi: così un 25enne è morto in via Stradonetto. L'incidente stradale si è verificato nella notte, poco prima delle 3: la vittima si chiamava Luigi Di Credico e, nell'impatto, ha urtato violentemente un'auto

Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara, dove però Di Credico è deceduto. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate nel sinistro.