Perde il controllo della moto da cross e finisce in una scarpata, paura nel Pescarese. Un giovane di Montesilvano, dell'età di 40 anni, è finito all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara dopo aver subìto un incidente ieri pomeriggio a Collecorvino, nella frazione di Santa Lucia sul lungofiume Tavo.

Per ragioni da approfondire, il centauro è improvvisamente finito fuori strada. Su richiesta del 118 si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco che, grazie al verricello, ha recuperato l’uomo per poi consegnarlo all’ambulanza medicalizzata. Sul posto anche i mezzi di terra dei pompieri e, per sincerarsi dell'accaduto, il sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri.