Perde il controllo della sua automobile e si schianta sul lungomare nord contro due vetture parcheggiate

Momenti di paura nella notte fra il 17 e 18 luglio sul lungomare nord di Pescara dove un'automobile ha travolto due vetture parcheggiate all'altezza dello stabilimento La Paranza. A guidare il veicolo un cittadino senegalese che, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Citroen C2 andando a sbattere contro le vetture in sosta. Il conducente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Pescara con traumi multipli.