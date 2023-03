Tre pedoni investiti da un'automobile in via Tibullo, due finiscono in ospedale

Incidente stradale in via Tibullo a Pescara intorno alle ore 13 di lunedì 20 marzo con tre pedoni che sono stati investiti da un'automobile.

A essere colpiti dalla vettura, una Fiat Punto, sono stati tre uomini di 57, 71 e 88 anni.

La Punto proveniva dalla rotatoria all'incrocio con viale Marconi e l'impatto con le tre persone è avvenuto pochi metri più in là.

Lanciato l'allarme sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale due dei tre uomini investiti dal veicolo. In base alle prime risultanze nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. Dei rilievi, utili per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della polizia locale.