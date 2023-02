Pedone investito da uno scooter in via Plauto finisce in ospedale

Incidente stradale in via Plauto a Pescara nella serata di oggi, martedì 28 febbraio.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto un ragazzo alla guida di uno scooter per le consegne a domicilio avrebbe investito un pedone che stava attraversando alla strada.

A causa dell'impatto anche il giovane in sella al mezzo a due ruote è caduto.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito in ospedale con l'ambulanza. Le sue condizioni, per fortuna, non dovrebbero essere particolarmente gravi ma per gli accertamenti del caso è stato trasportato. Dei rilievi invece si sono occupati gli agenti della polizia locale. Di sicuro la pioggia battente ha influito sulla visibilità.