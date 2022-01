Patente ritirata alla donna che ha percorso chilometri di circonvallazione contromano provocando un incidente [FOTO]

È stata ritirata la patente alla donna, residente in provincia di Chieti, che ieri sera (domenica 30 gennaio) ha percorso la circonvallazione in direzione Montesilvano contromano per diversi chilometri.

La corsa dell'automobile, una Seat Arosa, guidata dalla donna, è finita contro un furgoncino, un Fiat Doblò, che percorreva correttamente il senso di marcia.

Lo schianto tra i due veicoli è avvenuto nei pressi dell'uscita di via Tirino della variante della strada statale 16. Per fortuna, nonostante il violento impatto frontale tra i due veicoli, le 3 persone all'interno degli stessi non hanno riportato gravi conseguenze. Sia la donna della vettura che l'uomo e la figlia di 6 anni sono stati accompagnati in ospedale dai soccorritori del 118 ma nessuno desta preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Piano d'Orta. Gli agenti stanno indagando per risalire all'esatta dinamica del sinistro, soprattutto per comprendere da dove abbia imboccato male la strada la donna, si presume che possa essersi sbagliata uscendo dalla galleria San Silvestro o che abbia preso il medesimo svincolo in senso contrario. Quasi inevitabilmente per lei scatterà la denuncia per lesioni.