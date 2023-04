Operaio al lavoro lungo la circonvallazione investito da un'auto che poi fugge

Un operaio sbandieratore che era intento a segnalare la presenza di un cantiere lungo la circonvallazione, nel tratto di Pescara, è stato investito da una automobile pirata che dopo averlo colpito si sarebbe allontanata senza che il conducente si fermasse per prestare soccorso.



In base alle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un'utilitaria.

Per l'uomo, un 38enne originario di Napoli, che stava lavorando per la ditta che si occupa del cantiere, si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che con un'ambulanza della Life l'hanno accompagnato in ospedale. Il ferito avrebbe riportato alcuni traumi comprese escoriazioni al volto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile. Indagini in corso per individuare chi fosse al volante della vettura.