Incidente asse attrezzato, camion si intraversa e viene tamponato da un'auto: feriti marito e moglie

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato oggi, venerdì 16 ottobre.

A scontrarsi, nella tarda mattinata, sono stati un camion che si è intraversato lungo la carreggiata e un'automobile che l'ha tamponato.

Il sinistro è accaduto in direzione Pescara all'altezza dell'entrata per il casello dell'autostrada A14, come riferisce ChietiToday.

In base al racconto dell'uomo alla guida del mezzo pesante, un'automobile (poi allontanatasi senza fermarsi) immettendosi sull'asse attrezzato si sarebbe allargata costringendo il camionista a sterzare finendo contro il guard rail centrale. Il mezzo pesante si è intraversato ed è stato colpito da un'automobile, una Volkswagen Bora, che sopraggiungeva. Feriti non in modo grave entrambi gli occupanti della vettura, moglie e marito, che sono stati accompagnati al pronto soccorso dai sanitari del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Chieti che si sono occupati dei rilievi.