Pescarese 66enne esce in moto e si fa male: ricoverato all'Aquila

Doveva essere una tranquilla domenica da passare in relax, si è trasformata in una giornata in ospedale a causa di un incidente. A farne le spese è stato un 66enne di Pescara che, nella mattinata di domenica 8 ottobre, è caduto dalla propria moto lungo la statale 80, facendosi seriamente male. Secondo le prime informazioni, il centauro era diretto verso il Gran Sasso.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito con l'eliambulanza al nosocomio San Salvatore dell'Aquila, dove è stato affidato alle cure mediche perché aveva riportato diverse contusioni. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del sinistro: bisognerà capire se sia stato causato dallo scontro con un'auto o se l'uomo abbia fatto tutto da solo, perdendo improvvisamente il controllo del mezzo.