Si schianta contro il guard rail del Ponte Flaiano: ferito un centauro pescarese

Un 37enne di Pescara è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte. Erano circa le 4,30 del mattino quando, per circostanze ancora da chiarire, il centauro sarebbe finito con la sua moto contro il guard rail di protezione del Ponte Flaiano. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che si è occupata dei rilievi mentre il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli, dalla prima ricostruzione il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per finire poi contro le barriere.