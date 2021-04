Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, ragazzo portato in ospedale con l'elisoccorso

L'incidente stradale è avvenuto in contrada Scagnano a Caramanico Terme nella mattinata odierna, sabato 17 aprile

Incidente stradale in contrada Scagnano a Caramanico Terme questa mattina, sabato 17 aprile, con un motociclista finito fuori strada.

In sella al mezzo a due ruote un ragazzo di 24 anni che in base alla prima ricostruzione di quanto accaduto avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori dalla carreggiata stradale.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 prima con un'ambulanza della Life e poi con l'elisoccorso.

Proprio quest'ultimo ha caricato il giovane ferito per trasportarlo nell'ospedale di Pescara. Dalle prime informazioni però non sarebbe in gravi condizioni.

