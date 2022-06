Centauro perde il controllo della moto e cade rovinosamente, paura sulla circonvallazione

Emergono altri dettagli sull'incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, lungo la circonvallazione, più precisamente tra le uscite di Pescara Colli e Montesilvano/Pescara nord. Per cause ancora da accertare un centauro 56enne, alla guida della propria moto, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ed è scivolato per terra, riportando un politrauma. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118, che ha stabilizzato l'uomo per poi trasferirlo al pronto soccorso, dove è giunto in codice rosso ma cosciente.

Conseguentemente il traffico è rimasto bloccato, tornando regolare solo verso le prime ore della sera. Lunghe code si sono formate sulla variante della statale 16 in direzione di Montesilvano. La viabilità è stata deviata su una sola corsia, con due pattuglie della squadra volante di Pescara che si sono occupate di regolare la circolazione oltre che di eseguire i rilievi di rito.