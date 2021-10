Moscufo, auto finisce in un fosso: conducente estratto dal veicolo dai vigili del fuoco [FOTO]

Una persona è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Moscufo. In base ad una prima ricostruzione, il conducente è finito con la sua vettura in un fosso dopo che un camion proveniente dall'altra corsia lo avrebbe sfiorato facendogli perdere il controllo dell'automobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi: un'autogru per procedere alla rimozione del veicolo e una squadra che si è occupata di liberare il guidatore dall'abitacolo. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il ferito in ospedale.