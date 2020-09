Morto in un incidente stradale l'ex consigliere regionale Riccardo Mercante. Eletto con il M5S ai tempi dell'amministrazione D'Alfonso, aveva 50 anni ed è deceduto oggi pomeriggio al Mazzini di Teramo.

Alla guida della sua moto, l'uomo si è scontrato con un'auto a Sant’Omero lungo la fondovalle Salinello – Sp 8, in direzione monti-mare, riportando lesioni gravissime. Soccorso dall’elicottero del 118, è arrivato all’ospedale in condizioni disperate e purtroppo non ce l'ha fatta. Consulente finanziario, Mercante era residente a Giulianova.

Questa la dichiarazione del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.