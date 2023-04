Nuova tragedia sull'autostrada A14: morto un motociclista all'altezza del casello di Roseto

Prosegue la triste scia di vittime lungo l'autostrada A14. Sabato 22 aprile un 54enne residente a Castellalto in provincia di Teramo, Daniele Marconi Sciarroni, è morto per le lesioni riportate dopo un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Roseto lungo la carreggiata in direzione Ancona. Erano circa le 20 quando, per circostanze ancora da chiarire, il centauro avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto finendo sulla carreggiata. In quel momento transitava un'automobile che lo ha colpito.

Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso e la viabilità ha subito pesanti conseguenze con il tratto autostradale chiuso per circa 2 ore prima della riapertura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale Pescara Nord oltre ai mezzi di soccorso. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo di Marconi Sciarroni.