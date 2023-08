Incidente stradale mortale in Abruzzo, scontro auto-scooter: perde la vita un uomo di 36 anni

Un incidente stradale mortale è avvenuto in Abruzzo nella serata di domenica 20 agosto.

A scontrarsi, lungo la strada statale Adriatica a Giulianova, sono stati uno scooter e un'automobile, come riporta LaPresse.

A causa del violento impatto tra i due veicoli l'uomo, in sella al mezzo a due ruote, Sandy Di Varano di 36 anni originario di Isola del Gran Sasso, è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Giulianova. Dopo aver messo in sicurezza l'area, i militari hanno eseguito i rilievi di rito per accertare le cause del sinistro. L'uomo nel 2018 partecipò al programma "Le Iene" che lo rintracciarono su richiesta della madre naturale che non lo vedeva da 29 anni.

«Il sindaco Jwan Costantini e l'amministrazione comunale, profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa e prematura di Sandy Di Varano, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia», si legge in una nota, «con un abbraccio affettuoso, a nome della città, si stringono a sua moglie, alla loro bambina, ai parenti e ai tanti amici che, nella comunità di Isola del Gran Sasso, dov'era cresciuto, e a Giulianova, lo stimavano e gli volevano bene».